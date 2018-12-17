Рада рассмотрит проект закона о новом названии УПЦ МП на этой неделе

Согласно внесённому документу, её предлагается называть Российской православной церковью.

Верховная рада планирует рассмотреть 20 декабря законопроект о новом названии для канонической Украинской православной церкви, согласно которому её будут называть Российской православной церковью. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

— Этот вопрос готовится в профильном комитете и, думаю, мы сможем его проголосовать в четверг, — ответил спикер.

Напомним, в Киеве сегодня состоялось внеплановое заседание синода канонической УПЦ. В нём приняли участие восемь постоянных и трое временных членов синода.