Доходы Порошенко выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом

Глава соседнего государства официально заявил о получении уже почти 200 миллионов гривен (около полумиллиарда рублей).

Доходы президента Украины Петра Порошенко в этом году превысили прошлогодние в 12 раз. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Отмечается, что Порошенко задекларировал доход ещё в 10 миллионов гривен (около 24 миллионов рублей, или 350 тысяч долларов). Это дивиденды от акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм эссетс кэпитал".

После этого задекларированный доход президента Украины вырос до 198 миллионов гривен (около 472 миллионов рублей, или 7,1 миллиона долларов). Сюда включены в том числе доходы за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, проценты со вкладов и прибыль от продажи недвижимости.

В прошлом же году Порошенко декларировал "всего" 16,3 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что только в октябре доходы лидера Украины выросли на более чем миллион долларов.