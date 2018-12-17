Политолог о новом главе исполкома ОНФ: Он очень хорошо себя показал в Хакасии

Российский политолог Олег Матвейчев прокомментировал назначение нового главы исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева.

— Человек действительно известный, он и проходил все эти школы РАНХиГСа, получение квалификации и очень хорошо себя показал в Хакасии. Очень многие люди там, в Хакасии, конечно, были расстроены, что он не сможет принять участие в выборах, вы помните, там выборы шли перманентно, но процесс был запущен, и новый кандидат посреди выборов зайти не мог, — отметил эксперт.

По словам политолога, Развожаев просто был исполняющим обязанности, управлял республикой и "очень понравился сибирякам, местным жителям".

— Как и обещали, его забрали в Москву, и вот предложили очень ответственный пост, очень важный, как мы говорим, "спецназ президента". Вот сейчас перед ОНФ поставлена новая задача по контролю за исполнением последнего майского указа, надеюсь, что исполком ОНФ теперь с этой задачей справится, — резюмировал Матвейчев.

Напомним, Центральный штаб Общероссийского народного фронта на заседании в понедельник избрал руководителя исполкома: им стал занимавший осенью этого года пост врио главы Хакасии Михаил Развожаев.