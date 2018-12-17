После перестрелки на северо-востоке Москвы введён план "Перехват"

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После перестрелки на северо-востоке Москвы введён план "Перехват"

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Москве полиция ввела план "Перехват" после стрельбы на северо-востоке столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Отмечается, что поводом стал инцидент на улице Академика Королёва, дом 9, корпус 1. Один из участников конфликта обстрелял другого, предположительно, из травматического оружия.

Подозреваемый скрылся на "мерседесе". Пострадавший от госпитализации отказался.

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