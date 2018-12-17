"В целом справляются". Путин дал оценку работе правоохранительных органов

Глава государства также попросил не называть следователей и сотрудников судебной системы садистами.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы России не всегда работают эффективно, однако они совершенствуются и со своими задачами в целом справляются.

— Наверное, наши правоохранительные органы, специальные службы не работают так эффективно, как бы нам хотелось, но тем не менее всё‑таки они совершенствуются и достаточно напряжённо работают, — отметил глава государства на недавнем заседании СПЧ.

Председатель совета Михаил Федотов рассказал главе государства о женщине из Дагестана, чья дочь вышла замуж за сторонника ИГИЛ*. По его словам, теперь несмотря на то, что женщина много лет не знает о местонахождении дочери, к ней домой по ночам приезжают правоохранительные ораны и требуют различные сведения о беглянке, а также "кошмарят" вопросами при попытке куда-нибудь выехать из дома.

— Допрашивать по ночам — это, конечно, недопустимо, это просто нарушение. Но вместе с тем мы должны понимать, что если чьи‑то дети вливаются в экстремистские террористические организации, это значит, что родители чего‑то недосмотрели. Как же иначе? — сказал Владимир Путин.

Он также призвал не зачислять религиозные секты в список террористических организаций. Кроме того, президент попросил не называть следователей и сотрудников судебной системы садистами.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.