В Роснедрах раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Резервы соответствуют мировым уровням и даже их превышают, подчеркнули в организации.

Руководитель Федерального агентства по недропользованию РФ (Роснедра) Евгений Киселёв рассказал в интервью телеканалу НТВ, что Россия обеспечена нефтью на 23–25 лет, если будет сохранён современный уровень добычи.

Он добавил, что РФ стабильно обеспечивает воспроизводство запасов, то есть планка каждый год сдвигается. Таким образом, резервы соответствуют мировым уровням и даже их превышают.

— На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне двадцать лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги, — подчеркнул глава Роснедр.

Как сообщал Киселёв в прошлом месяце, по итогам года прирост запасов нефти в РФ без учёта конденсата достигнет 520–530 млн тонн — это ниже прогнозируемой добычи. Всего же по углеводородам ожидается прирост на уровне добычи.