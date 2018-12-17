Премия "Человек года" от Time поссорила Венедиктова с Киселёвым

Один именитый журналист назвал другого мразью, но и другой не лучшим образом высказался о качествах коллеги.

Недавнее включение журналом Time журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр в число "Людей года" теперь вызвало конфликт между главредом этой радиостанции Алексеем Венедиктовым и гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым.

Киселёв высказался о неправомерности включения Фельгенгауэр в список журналистов, пострадавших из-за своей профессиональной деятельности. Он указал на то, что радиоведущая не получила серьёзных ранений.

— Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину — одно и то же, — отмечал Киселёв.

За это Венедиктов отозвался о нём в "Твиттере" как о "вонючей мрази".

Киселёв, в свою очередь, отказался обижаться на главреда "Эха Москвы", указав, впрочем, на его качества как человека.

— Если человек наступил вам на ногу, то вы на него обижаетесь, но если он всем наступает на ноги, а вы один из них, то зачем тогда на него обижаться?! То же самое касается и Венедиктова, — приводит слова Киселёва DailyStorm.

Напомним, нападение на журналистку было совершено в офисе "Эха Москвы" на Новом Арбате в октябре прошлого года. После этого её срочно доставили в больницу и прооперировали. Нападавший Борис Гриц был арестован, однако признан невменяемым и отправлен в лечебницу.