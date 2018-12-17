В Москве пройдёт забег Дедов Морозов в поддержку неизлечимо больных

Несовершеннолетним участникам нужно прийти с родителями или ответственными представителями.

Благотворительный фонд "Вера" 23 декабря проведёт в Москве забег Дедов Морозов в поддержку неизлечимо больных пациентов хосписов. Об этом сообщается на сайте фонда.

23 декабря 2000 человек в костюмах Дедов Морозов пробегут 5 и 10 километров по территории ВДНХ. Весь доход от забега будет перечислен в Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" для неизлечимо больных детей и взрослых фонд "Вера"

Стоимость участия для одного человека вне зависимости от дистанции составляет 1500 рублей. Зарегистрироваться и посмотреть все условия акции можно на сайте.

Принять участие в забеге можно гражданам в возрасте от 14 лет. Несовершеннолетним нужно прийти с родителями или ответственными представителями.