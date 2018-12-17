Вчера вандалы, сегодня экскаватор. Во Львове сносят памятник советским воинам

Чтобы избавиться от монумента, власти объявили его "аварийным", а из местного бюджета выделили более $10 тысяч.

Власти Львова официально приступили к демонтажу Монумента славы советским воинам. Об этом сегодня сообщили местные СМИ. Первой пойдёт под снос 30-метровая стела, которая является центральной композицией памятника. Целиком и сразу конструкция не поддалась, а потому сносить её было решено постепенно, распилив на части.

Мемориал, о котором идёт речь, открыли в 1970 году. Помимо стелы в ансамбль входит бетонная композиция с фигурами воинов и аллегорическими фигурами советского воина и Родины-матери.

В последние годы памятник всё чаще становился объектом нападений со стороны вандалов. Его неоднократно обливали краской и оставляли оскорбительные надписи.

Избавиться от него пытались и на официальном уровне, но вот беда: оказалось, что монумент не подпадает под действие скандального закона о "декоммунизации". Тогда мэрия пошла на уловку: монумент объявили "аварийным" и постановили демонтировать из соображений "безопасности". На снос даже выделили бюджетные деньги: 295 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов).

Заместитель львовского градоначальника Андрей Москаленко уже сообщил, что части памятника могут стать экспонатами местного "музея террора". Эта выставка открыта на территории пересыльной тюрьмы № 25, где в годы войны находилось львовское гетто.

А ранее Лайф рассказывал, как под Полтавой повалили памятник Ленину, несмотря на протесты местных жителей.