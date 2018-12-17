Сбившая полицейского школьница из Челябинска стала фигуранткой дела о грабеже

Челябинская 15-летняя школьница, сбившая сотрудника ДПС, может оказаться фигурантом новых уголовных дел дел. Причастность девочки к вымогательству и грабежу рассматривает городской суд, а также против неё возбуждены ещё два дела о грабеже, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора Ленинского района Челябинска Олесю Хлызову.

— В суде Ленинского района Челябинска рассматривается уголовное дело в отношении 15-летней школьницы, она обвиняется по двум статьям УК РФ: части 1 статьи 163 ("Вымогательство") и пункту "г" части 2 статьи 161 ("Грабёж"). В первом случае она вымогала у другой несовершеннолетней тысячу рублей, в другом случае она у двух других школьниц забрала золотые серьги, которые с помощью знакомого, имеющего паспорт, реализовала через ломбард, выручив три тысячи рублей, — цитирует агентство слова Хлызовой.

Ранее Лайф рассказывал, как 15-летняя школьница сбила сотрудника ДПС, после чего за ней началась погоня. Позднее стало известно, что дело пытались замять, за это должностное лицо из руководства городского полка ДПС было отстранено от службы. Саму девочку поместили под домашний арест.

В настоящее время в суде исследуются доказательства по данному делу, вероятно, его рассмотрение продолжится в следующем году, уточнила Хлызова.