Роструд напомнил об условиях работы в морозы

Труд в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должен сопровождаться перерывами для обогрева.

Несоблюдение работодателями режима работы в морозы может повлечь административное или уголовное наказание, сообщает пресс-служба Роструда.

Согласно законодательству, к работе на холоде допускаются только работники, у которых нет каких-либо медицинских противопоказаний для такой работы.

— Работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, который соответствует текущим климатическим условиям. Согласно трудовому законодательству, привлечение сотрудников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться перерывами для обогрева. Причём данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате, — подчеркнули в сообщении.

В ведомстве пояснили, что температура в местах обогрева должна составлять 21–25 °C, эти помещения также нужно оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть 35–40 °C.

— Бездействие работодателя по управлению профессиональными рисками влечёт за собой административную ответственность, а если бездействие работодателя приведёт к причинению вреда здоровья сотрудника, его должностным лицам может грозить и уголовная ответственность, — напомнили в Роструде.

Сильные морозы пришли в Московской регион в эти выходные. По данным Гидрометцентра, 18 декабря ожидается до –12 градусов днём и –17 градусов ночью.