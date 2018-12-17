СПЧ посоветовал ФСИН проверять склонность сотрудников к насилию

Правозащитники призвали использовать полиграф для выявления агрессии и жестокости у работников тюрем.

Президентский совет по правам человека предлагает проверять склонность сотрудников уголовно-исполнительной системы к агрессии, насилию и жестокости, используя полиграф. Об этом говорится в рекомендациях совета по итогам заседания об открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

— ФСИН России (рекомендуем. — Прим. ред.)... ввести практику регулярных исследований сотрудников УИС на полиграфе на предмет их склонности к насилию, жестокости и агрессии, — написано в документе.

В этом же документе правозащитники назвали регионы, где зафиксировано больше всего пыток и издевательств над зэками. Среди прочих это Белгородская, Владимирская, Ярославская, Саратовская области.