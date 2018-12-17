Премьер Канады назвал Путина проблемным

Глава Правительства Канады Джастин Трюдо дал характеристику президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу. Его попросили сделать это в режиме "быстрый вопрос-ответ" в интервью телеканалу CTV News.
Как сообщает РИА "Новости", Трюдо заявил, что, по его мнению, Владимир Путин "проблемный", а Дональд Трамп "непредсказуемый".
Отвечая на вопрос о самом симпатичном ему политике, Трюдо назвал 38-летнюю коллегу из Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Её канадский премьер описал как отличного человека и сильного прогрессиста.
Ранее в Интернете осудили поцелуй Трюдо с женой бельгийского премьера.
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