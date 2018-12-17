Премьер Канады назвал Путина проблемным

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Премьер Канады назвал Путина проблемным

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Джастин Трюдо. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

А своим любимым политиком он признал 38-летнюю коллегу из Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Глава Правительства Канады Джастин Трюдо дал характеристику президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу. Его попросили сделать это в режиме "быстрый вопрос-ответ" в интервью телеканалу CTV News.

Как сообщает РИА "Новости", Трюдо заявил, что, по его мнению, Владимир Путин "проблемный", а Дональд Трамп "непредсказуемый".

Отвечая на вопрос о самом симпатичном ему политике, Трюдо назвал 38-летнюю коллегу из Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Её канадский премьер описал как отличного человека и сильного прогрессиста.

Ранее в Интернете осудили поцелуй Трюдо с женой бельгийского премьера.

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