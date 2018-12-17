"Аэрофлот" перевёз четырёхмиллионного пассажира аэропорта Краснодара

Путешественнику были вручены подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале воздушной гавани.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла четырёхмиллионного пассажира международного аэропорта Краснодара с начала 2018 года. Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

— Юбилейный пассажир отправился 14 декабря из Краснодара в Москву. Ему были вручены памятные подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта, — говорится в распространённом сообщении.

За 11 месяцев этого года на рейсах "Аэрофлота" по маршруту Москва — Краснодар было перевезено около 620 тысяч человек. Авиакомпания является крупнейшим перевозчиком кубанской воздушной гавани — ежедневно выполняется семь регулярных рейсов.