"Аэрофлот" перевёз четырёхмиллионного пассажира аэропорта Краснодара

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла четырёхмиллионного пассажира международного аэропорта Краснодара с начала 2018 года. Об этом информирует пресс-служба перевозчика.
— Юбилейный пассажир отправился 14 декабря из Краснодара в Москву. Ему были вручены памятные подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта, — говорится в распространённом сообщении.
За 11 месяцев этого года на рейсах "Аэрофлота" по маршруту Москва — Краснодар было перевезено около 620 тысяч человек. Авиакомпания является крупнейшим перевозчиком кубанской воздушной гавани — ежедневно выполняется семь регулярных рейсов.
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