Орешкин назвал имена российских бизнесменов, которые могут поехать в Давос

Организаторы форума сначала не хотели приглашать россиян, однако затем передумали.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, кто из крупных российских бизнесменов может посетить форум в Давосе в январе. По его словам, это Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.

— Собираются, да, — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА "Новости".

Также Орешкин сообщил, что он сам примет участие во встрече министров стран ВТО на полях форума. По поводу своего участия в самом форуме министр ответить оказался не готов.

— Это будет Дмитрий Анатольевич (Медведев. — Прим. ред.) определять состав делегации, — сказал министр. — У меня там в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие.

Напомним, в Кремле сегодня приветствовали решение организаторов давосского форума пересмотреть своё решение и пригласить российских бизнесменов на встречу.