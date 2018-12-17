Эксперимент по маркировке чёрной икры в России могут начать в 2019 году

Пилотный проект по маркировке чёрной икры в РФ может стартовать уже в 2019 году. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

— Я так понимаю, в 2019 году они должны с этим выйти, — пояснил он.

Шестаков добавил, что правительство уже продумало подходы по реализации данного проекта.

— Мы встречались с ЦРПТ (оператор проекта по маркировке — Центр развития перспективных технологий). На мой взгляд, механизм достаточно сложный для проработки, но они предлагают провести тестовые испытания на добровольной основе, — сказал глава Росрыболовства.

По его словам, соглашения между ЦРПТ и Ассоциацией осетроводов по реализации проекта маркировки чёрной икры уже подписаны. Сейчас по нему готовится дорожная карта.