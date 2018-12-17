"Хочу вернуть доверие и огонь". Мамаева показала текст письма от мужа из СИЗО

Опубликовано письмо полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева из СИЗО "Бутырка", адресованное его жене Алане. Текст письма, который на короткое время был размещён в инстаграм-аккаунте супруги спортсмена, показало издание Super.

— Родная, привет! <...> Я не знаю, почему тебе не приходят письма, это уже пятое. Проверь хорошо почту. Я хочу вернуть то доверие и огонь, который ты мне прислала в письме, — написал футболист.

Мамаев добавил также, что его могут отпустить из СИЗО 18 декабря.

— Сегодня были адвокат и следователь. Если нас не отпустят 18 декабря, то до февраля — точно. Ни на кого не обращай внимания, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду! — закончил своё послание Мамаев.

Ранее он прислал супруге огромный букет красных роз.

Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои". Вероятнее всего, там они и встретят Новый год.