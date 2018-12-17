В надежде на чудо. Диетолог рассказала, как скинуть килограммы к Новому году

В преддверии праздников некоторые люди внезапно осознают, что в их программе похудения что-то пошло не так, и бросаются в спортзал, на ходу уплетая шпинат и брокколи. Лайф побеседовал со специалистом и выяснил, как избавиться от ненавистных кило.

Часто человек задаётся вопросом, как похудеть, незадолго до Нового года, рассчитывая на результаты и, естественно, на чудо, которое должно свершиться, которое позволит ему надеть ту одежду, которая будет смотреться безупречно. Об этом в интервью Лайфу напомнила звёздный диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

— Если человек всё-таки решил расстаться с килограммами, я рекомендую ограничить соль в рационе, потому что соль задерживает жидкость, нарушает процессы окисления жира, и именно благодаря избытку соли в рационе люди набирают в весе. Отказавшись от соли в рационе на две недели как минимум или до новогодних праздников, мы уже увидим результат, — пояснила врач.

Она напомнила, что тогда включится в работу лимфодренажная система, которая обеспечит выведение шлаков и токсинов, то есть запустится естественная детоксикация.

— А вкусовые впечатления можно получать через специи и ароматные травы, те компоненты, которые широко используются на Востоке, — посоветовала Королёва.

Кроме того, врач напомнила о необходимости потреблять жидкость в больших количествах, что при отказе от соли ускорит обмен веществ и поспособствует снижению массы тела.

— Ну, и конечно, минимизировать кондитерку: колебание инсулина, сахара способствует только набору лишних килограммов, которые предательски где- нибудь откладываются на боках, бёдрах и животе, — отметила диетолог.

Королёва подчеркнула важность интервального голодания — с 19:00 до завтрака.

Это не только система детоксикации работает, а в том числе детоксикация мозга: это снижение веса, человек легко расстаётся с лишними килограммами Маргарита Королёва

Вечером скорость обмена веществ низкая, дренажная система работает достаточно лениво, отметила диетолог, и пищеварительной системе достаточно сложно перерабатывать то, что человек "запихивает, бросает в топку" именно в вечернее время.

— Поэтому распределить всё полезное [нужно] в течение дня, до семи часов вечера, на 4–5 приёмов пищи, вечером постараться уже не есть, утром завтрак — первый час после пробуждения, и достаточное количество жидкости, не менее двух литров в день, — резюмировала диетолог.

Ранее учёные из Университета Филадельфии выяснили, что любая из диет может быть эффективной для резкой и продолжительной потери веса, если соблюдается одно сложное, но чрезвычайно важное правило.