Все задержанные в Москве студенты из Ингушетии отпущены из ОВД

Студентов, прибывших из Ингушетии в Москву для обучения в Российском государственном геологоразведочном университете, выпустили из ОВД, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постпредство республики при президенте РФ.

Ранее РИА "Новости" сообщало, что около 40 студентов из Ингушетии были задержаны силовиками. Подробностей и причин задержания в постпредстве Ингушетии не знают. Правоохранительные органы с постпредством республики не контактировали.

— По поручению главы Ингушетии постпредство проводит работу по выяснению обстоятельств произошедшего. Заместители постоянного представителя Ингушетии находятся в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда были доставлены задержанные студенты, — цитирует заявление постпредства агентство.

На официальной странице университета во "ВКонтакте" сказано, что в общежитии МГРИ-РГГРУ были проведены профилактические мероприятия МВД и Росгвардии по предупреждению правонарушений. Во время мероприятий у неназванных лиц обнаружены и изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении этих людей ведётся проверка.