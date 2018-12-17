Опять. В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

В Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал голосование о вотуме недоверия премьеру королевства Терезе Мэй. Об этом сообщает Sky News.

Корбин счёл неприемлемым решение главы британского правительства о переносе на следующий год парламентского голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Брексита, которое должно было пройти 11 декабря.

По мнению лидера оппозиции, вынесение вотума недоверия является "единственным способом" осуществить голосование по сделке о Брексите на этой неделе.

В Британии ранее уже была запущена процедура голосования по поводу доверия лидеру консервативной партии Терезе Мэй. Консерваторы пытались оспорить её лидерство из-за несогласия с условиями соглашения по Брекситу. В результате парламентарии проголосовали за сохранение за Мэй лидерства в партии и поста премьера.