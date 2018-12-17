Билеты на поезда в Крым начнут продавать в декабре 2019 года

Читайте также

Билеты на поезда в Крым начнут продавать в декабре 2019 года

901

Фото © Flickr/Mariano Mantel

Первые билеты на поезда до Крымского полуострова поступят в продажу 9 декабря 2019 года, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Крымской железной дороги".

По словам представителя компании, по этому направлению будет открыто 10 новых маршрутов. Среди них Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь и другие.

Дата проезда первого железнодорожного состава по новому мосту пока неизвестна, ожидается, что это произойдёт в начале декабря 2019 года. По расчётам строителей, в сутки через переправу смогут проезжать 47 пар поездов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто в мае, он стал самым протяжённым мостом России. Его длина составляет 19 километров.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×