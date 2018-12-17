Жестоко. Суд приговорил браконьера к ежемесячному просмотру "Бэмби"

Ежемесячный просмотр диснеевского мультфильма "Бэмби" станет частью наказания для браконьера из штата Миссури в США. 29-летнего Дэвида Берри — младшего приговорили к году тюрьмы за убийство сотен оленей. Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Отмечается, что мужчина незаконно охотился в течение трёх лет со своими сообщниками. Сотрудники Департамента охраны природы называют этот случай браконьерства одним из крупнейших в истории США. Обвинители заявляют, что Берри и его сообщники забирали только головы животных, а туши оставляли гнить в лесу.

Выбор "наказания" для мужчины объяснили тем, что мать оленёнка Бэмби по сюжету как раз убили охотники.