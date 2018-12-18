Без гормонов, но с антибиотиками. "Росконтроль" проверил качество свиной шейки

В ходе проверки выяснилось, что безопасную для покупателя свиную шейку предоставляет только один бренд из семи.

Специалисты "Росконтроля" совместно с учёными из лаборатории ФГБНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова провели проверку образцов свиной шейки различных популярных брендов.

Для исследования были взяты образцы продукции таких брендов, как "Ашан/Фильер", "Промагро", "Останкино", "Мираторг", "Черкизово" и Selgros. Их проверили на наличие антибиотиков, гормонов, различных опасных пищевых добавок и на соответствие требованиям к мясной продукции.

Выяснилось, что в свиной шейке от марок "Мираторг" и "Черкизово" присутствуют препараты, которые останавливают рост микроорганизмов. Изделие от бренда "Ашан/Фильер" оказалось не самым свежим, о чём свидетельствуют результаты химического анализа продукта, его внешний вид, а также качество бульона, которое из него приготовили. В результате чего оно было занесено в чёрный список.

Туда же отправилось мясо марок "Промагро", "Останкино" и "Черкизово", поскольку в нём были обнаружены растворы для увеличения массы, которые не были указаны в составе продукта. Также в образце "Останкино" массовая доля жира не соответствует требованиям к мясному полуфабрикату категории A, которая указана в маркировке изделия.

— Потребитель вправе сам решать, покупать ему инъецированное мясо или нет, а если в маркировке такая информация отсутствует, то информированный выбор невозможен. Такое нарушение расценивается как фальсификация. Если же предположить, что незаконные технологические операции производитель проводит кустарным способом — в неприспособленных условиях, то такая продукция уже может представлять опасность для здоровья, — пояснила главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова.

Таким образом, единственный продукт, который по результатм проверки "Росконтроль" рекомендует к употреблению, представлен брендом Selgros: в нём оказалось больше всего белка, а по всем остальным пунктам он не вызвал у специалистов нареканий.

Ранее эксперты "Росконтроля" выяснили, что готовить котлеты лучше самостоятельно, нежели покупать полуфабрикаты. По итогам исследования выяснилось, что 9 из 11 образцов фарша сделаны с нарушением, в то время как качественные готовые котлеты предлагают всего лишь два бренда.