Порошенко заявил о переброске части украинских войск самолётами

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Порошенко заявил о переброске части украинских войск самолётами

2008

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о переброске части военных подразделений самолётами в рамках введения военного положения в стране. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, 60 дней — это минимальный срок для полного развёртывания боевых частей.

— Я сказал: "Нет. Мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолётами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди", — цитирует украинского лидера агентство.

Напомним, военное положение в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели на 30 дней. После этого Порошенко объявил о наращивании группировок украинских войск на границе с РФ. В частности, по его словам, была переброшена десантно-штурмовая бригада с военного аэродрома в Житомирской области.

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