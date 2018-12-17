Порошенко заявил о переброске части украинских войск самолётами

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о переброске части военных подразделений самолётами в рамках введения военного положения в стране. Об этом сообщает УНИАН.
По словам Порошенко, 60 дней — это минимальный срок для полного развёртывания боевых частей.
— Я сказал: "Нет. Мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолётами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди", — цитирует украинского лидера агентство.
Напомним, военное положение в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели на 30 дней. После этого Порошенко объявил о наращивании группировок украинских войск на границе с РФ. В частности, по его словам, была переброшена десантно-штурмовая бригада с военного аэродрома в Житомирской области.
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