Скончался стилист Орбе Каналес, работавший с Кейт Мосс и Дженнифер Лопес

Культовый голливудский стилист кубинского происхождения Орбе Каналес скончался в возрасте 62 лет, сообщает Daily Mail. О смерти Каналеса на своей страничке в "Инстаграме" написала известный визажист Мэри Гринвелл.

— Орбе — один из великих "настоящих" парикмахеров, чей культовый статус рос вместе с супермоделями 80-х и 90-х, — написала Гринвелл в посте.

Отмечается, что смерть основателя марки Oribe подтвердили в штаб-квартире компании. Под брендом Oribe выпускают средства по уходу за волосами и для укладки. Официального заявления родственников Каналеса пока не последовало.

Каналес работал со многими супермоделями и звёздами: Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Эшли Грэм.