Заслуженный профессор МГУ Ия Маяк скончалась в Москве в возрасте 96 лет

Доктор исторических наук, советский и российский антиковед, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ия Маяк скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщается на на официальном сайте исторического факультета МГУ.

— Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории Древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, Заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк, — говорится в сообщении.

Ия Маяк — специалист в области истории Древнего Рима и римского права, она стала автором многих монографий и исторических работ. Помимо этого, посвятила много усилий работе на факультете, где с с 2007 по 2017 год она возглавляла диссертационный совет по всеобщей истории.

Церемония отпевания Ии Леонидовны Маяк состоится 19 декабря в церкви Св. Михаила Архангела, район Тропарёво, в 12:00. Прощание состоится позднее в зале Хованского крематория.