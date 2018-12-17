Более 20 человек спасли по время пожара в жилой многоэтажке в Москве

В жилом 14-этажном доме на улице Челюскинской в Москве произошёл пожар, сотрудники МЧС спасли более 20 человек, ещё 24 эвакуировали в целях безопасности.

О возгорании сообщили в 22:14, в 23:09 пожар был ликвидирован. Его площадь составила около 15 кв. метров.

— Из горевшей квартиры были спасены три человека, осматриваются медиками. Из соседних и выше расположенных квартир спасены 19 человек. В целях безопасности из дома также были выведены 24 человека, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.