В МВД предложили изменить правила техосмотра

В ведомстве предложили отказывать в данной процедуре, если номера деталей авто не соответствуют данным, указанным в документах.

МВД РФ внесло на рассмотрение законопроект, согласно которому операторы будут обязаны отказать в проведении техосмотра при несоответствии данных в регистрационных документах фактическим. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных актов.

Авторы проекта предлагают обязать специалистов, которые проводят техосмотр, предварительно сверять номера частей автомобилей с теми, которые указаны в документах. В случае несоответствия данных операторы будут обязан отказать в оказании услуг.

Если владелец машины ранее менял кузов, раму, кабину или шасси, то он обязан внести изменения в регистрационные данные. Кроме того, предлагается производить оплату услуг по ТО до начала диагностики.

В настоящий момент предложение ведомства находится на стадии публичного обсуждения.