Пентагон считает, что Россия не показывает заинтересованности в сохранении ДРСМД

При этом, по мнению американского министерства обороны, США и их союзники по НАТО "проделали большую работу" для сохранения соглашения.

Пентагон посчитал, что предложение России обсудить ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не показывает интереса Москвы в сохранении этого соглашения. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

— Предложение России не продемонстрировало заинтересованности России в осуществлении шагов для сохранения ДРСМД. В частности, решение России превратить это предложение в элемент пропаганды сразу же после отправки говорит о несерьёзности, — цитирует Пэхона ТАСС.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев.

Также ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу направил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису предложение обсудить разногласия по ДРСМД, однако глава Пентагона его проигнорировал.