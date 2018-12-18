Постпред РФ при ООН призвал отменить решение о создании собственной армии Косова

По словам Василия Небензи, это может привести к повторению вооружённого конфликта в регионе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывает непризнанное Косово отказаться от решения о создании собственных вооружённых сил. Об этом сообщает ТАСС.

— Выход на сцену вооружённых сил Косова представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, чреватую повторением вооружённого конфликта, — цитирует агентство слова дипломата.

Аргументируя своё заявление, Небензя обращается к резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой была проведена демилитаризация армии и всех вооружённых групп, участвовавших в косовском кризисе, — как гарантия безопасности для мирных граждан в регионе.

В своём выступлении российский дипломат также подчеркнул, что излишне мягкая политика Евросоюза в рамках этого вопроса может привести к печальным последствиям.

— Реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как беззубой назвать нельзя. Это безответственная политика, которая перешла опасную черту, — заявил он.

Ранее Лайф сообщал, что Сербия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за создания армии Косова.