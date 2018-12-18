США и Украина вновь не поддержали резолюцию ООН против нацизма

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США и Украина вновь не поддержали резолюцию ООН против нацизма

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Фото: © РИА Новости/Роман Махмутов

За принятие резолюции проголосовало 129 стран, в том числе и Россия, против — только Украина и США.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции против героизации нацизма. Против высказались только Украина и США.

Авторами проекта выступили 39 стран, среди которых Россия, Китай, КНДР, Белоруссия, Казахстан и Сирия. Резолюция, в частности, призывает ко всеобщей ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

За принятие резолюции проголосовало 129 стран, 54 страны воздержались, против проголосовали, как и в последние годы, только две страны — Украина и США.

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