Назван топ-5 малых городов России для отдыха в новогодние праздники

Сервис для поиска жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных у россиян городов для отдыха в новогодние праздники. Для этого специалисты проанализировали данные о бронировании жилья на период каникул. Об этом сообщается на сайте компании.

Неудивительно, что в канун Нового года на первом месте расположился известный многим Великий Устюг в Вологодской области, где находится резиденция российского Деда Мороза. На втором месте — город Олонец в Карелии и резиденция карельского Морозца Паккайне.

На третьем месте оказался Суздаль во Владимирской области. Следом за ним расположились подмосковная Истра и город Осташков Тверской области.

Отмечается, что "средний чек" за сутки аренды жилья во всех указанных городах колеблется от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. При этом туристы обычно останавливаются на срок от 2,5 до 5 ночей. По статистике, меньше всего времени гости проводят в Суздале, а больше — в Истре.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты назвали самые дешёвые города России для путешествий на Новый год.