Украина засекретила документы по инциденту в Керченском проливе

По словам заместителя постпреда РФ в ООН, в районе происшествия находилось более 150 гражданских судов.

Министерство обороны Украины засекретило документы по инциденту в Керченском проливе в конце ноября нынешнего года. Об этом заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН.

— Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе — можете сами в этом убедиться, — сказал Полянский.

Он заявил, что этот инцидент не был случайностью, и подчеркнул, что эти воды были российскими ещё до присоединения Крыма. По словам Полянского, перед экипажами судов стояла задача открыть огонь по российским пограничникам. Он также выразил готовность подтвердить юридически провокационный характер действий Украины и отметил, что в тот момент, 25 ноября, в районе инцидента находилось более 150 гражданских судов.

— Эти корабли (ВМС Украины. — Прим. Лайфа) не реагировали на законные требования служб охраны границы, совершали опасные манёвры и создавали угрозу для нормальной навигации. Для справки: в этот момент в прилегающей акватории находилось 166 гражданских судов, — сказал Полянский.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Ранее от дачи показаний отказался сотрудник СБУ, который находился на борту одного из кораблей.