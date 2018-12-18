В Гонконге миллионер осыпал бедных деньгами, и теперь ему грозит тюрьма

Криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит из Гонконга был задержан полицией после того, как разбрасывал деньги в самом бедном районе города. Об этом сообщает телеканал CGTN.

#ICYMI A video emerged on Facebook showing a man, dressed in a black hoodie, dropping hoards of cash from a rooftop in one of Hong Kong's poorest neighborhoods, sending a crowd of bystanders in a frenzy https://t.co/XBWLcJI1r5 pic.twitter.com/6pHK3GhfHf — CGTN (@CGTNOfficial) December 17, 2018

В оригинальном ролике видно, как молодой человек подъезжает к одному из домов на дорогом Lamborghini, после чего выходит на улицу и спрашивает у прохожих, верят ли они в то, что деньги могут просто упасть с неба. После этого с крыши дома за его спиной начался настоящий денежный "дождь" из купюр.

Полицейские обвиняют мужчину в нарушении общественного порядка, за что ему может грозить год тюрьмы и крупный штраф. Впрочем, второе, вероятно, не сильно пугает 24-летнего бизнесмена, ведь, по словам очевидцев, в тот день на улицы было высыпано около 100 миллионов гонконгских долларов ($12,79 млн).

Хотя в полиции называют гораздо более скромную сумму — около шести тысяч гонконгских долларов ($767). Во всяком случае, ровно столько удалось собрать в качестве доказательства приехавшим на место полицейским.