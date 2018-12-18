СМИ: Правительство не согласилось на второе голосование по вотуму недоверия Мэй

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СМИ: Правительство не согласилось на второе голосование по вотуму недоверия Мэй

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Тереза Мэй. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Правительство Великобритании выступило против предложения лидера Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник.

— Мы не собираемся тратить время на эту авантюру. Лейбористы сегодня устроили хаос, — заявил он.

Ранее в Британии уже проходило голосование по поводу доверия Терезе Мэй — но среди консерваторов. Однако тогда парламентарии высказались за сохранение за Мэй поста премьера.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также инициировал голосование о вотуме недоверия Мэй. Корбин счёл неприемлемым перенос на следующий год парламентского голосования по соглашению об условиях Brexit, которое должно было пройти 11 декабря.

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