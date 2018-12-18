"Собибор" не вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Фильм вышел на экраны 3 мая 2018 года, он стал режиссёрским дебютом Константина Хабенского, который также исполнил в картине главную роль.

Картина Константина Хабенского "Собибор" не вошла в список из девяти фильмов, которые отобрали на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом говорится на сайте Американской академии киноискусств.

Всего же в этой категории было выдвинуто на премию 87 лент со всего мира. В шорт-листе оказалось девять иностранных фильмов — из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи. Их допустят до следующего этапа — члены киноакадемии просмотрят все девять картин и уже тогда отберут пятерых номинантов на "Оскар."

Церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля.

Напомним, сюжет картины "Собибор" основан на реальных событиях. Действие происходит в концлагере Собибор на севере Польши, где в 1943 году произошло успешное восстание узников, которым удалось сбежать.