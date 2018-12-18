Новое пенное. Изменения в требованиях к пиву вступят в силу в 2021 году

По мнению некоторых экспертов, благодаря новому регламенту цены на пиво могут снизиться на 20%.

Новый технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции" вступит в силу в 2021 году, из-за чего в России может появиться новый вид пива. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, соответствующий документ получил одобрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ещё 5 декабря и вступит в силу с 10 января 2021 года. С этого момента пивовары получат возможность заменять солодовое сырьё более дешёвыми зерновыми аналогами при условии, что их совокупная масса не превысит 50% солода. Согласно действующему законодательству РФ зерновое сырьё в пиве не должно превышать 20%.

Кроме того, по новому регламенту увеличивается масса сахаросодержащих ингредиентов в напитке до 5%, благодаря чему пиво производится быстрее и дешевле. По мнению экспертов, более гибкий подход к производству позволит расширить ассортимент пива на рынке, а также снизить цены на пенный напиток.

— Солод можно будет заменять более дешёвыми и массовыми продуктами. Доля сахаросодержащих продуктов повысится, а значит, процессы брожения за их счёт ускорятся, что также упростит производство напитков. По моим предположениям, цены на пиво должны упасть на 20%, — считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

При этом сами производители насчёт понижения потребительских цен не уверены, однако отмечают, что согласно новым требованиям целый ряд продукции известных брендов в России попадёт в категорию "пивной напиток". Так, например, по мнению директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева, напиток, в котором содержится всего лишь 50% солода, пивом не является и для него необходимо ввести специальную категорию, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Также он добавил, что оригинальная рецептура пива останется неизменной.

Ранее СМИ сообщали о возможных изменениях в техническом регламенте производства пива.