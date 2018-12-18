Учёные выяснили, какими были домашние котики во времена викингов

Датские археологи исследовали древние захоронения домашних животных, среди которых были и кошки, и пришли к выводу, что ныне живущие коты на 16% превосходят своих предков в размерах. Об этом сообщает Tech Times.

По словам учёных, увеличение размеров кошек — явление очень нехарактерное для домашних животных. В качестве примера приводятся собаки: среднестатистический "лучший друг человека" на 25% меньше своего прародителя — серого волка.

Впрочем, явление это вполне поддаётся объяснению. Исследователи считают, что подобное может быть связано с улучшением жизни кошек. Если первоначально их брали в дом, чтобы охотиться на грызунов, то сейчас это осталось в прошлом. Для котиков дома формируют целые пространства со сбалансированным питанием, тёплыми лотками и прочими благами, что и повлияло на их "рост".

Ранее Лайф сообщал о котике, которого хозяйка по ошибке отправила посылкой по почте.