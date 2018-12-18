Эмпайр-стейт-билдинг стал жёлтым в честь "Симпсонов"

Читайте также

Эмпайр-стейт-билдинг стал жёлтым в честь "Симпсонов"

78

Одну из самых знаковых достопримечательностей Нью-Йорка — небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг — вечером 17 декабря подсветили жёлтым, сообщает FOX 10 Phoenix. Таким образом решили отметить 30-летие мультсериала "Симпсоны".

Поклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе в аккаунте "Симпсонов" в "Инстаграме", при этом приложив в качестве иллюстрации кадр с Гомером в образе Кинг-Конга на вершине этого самого небоскрёба.

"Симпсоны" — американский мультсериал в жанре ситкома, рассказывающий о жизни семьи Симпсонов и других жителей городка Спрингфилд. На экранах он непрерывно идёт с 1989 года и является самым длинным мультсериалом в истории телевидения.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×