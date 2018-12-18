Эмпайр-стейт-билдинг стал жёлтым в честь "Симпсонов"

Одну из самых знаковых достопримечательностей Нью-Йорка — небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг — вечером 17 декабря подсветили жёлтым, сообщает FOX 10 Phoenix. Таким образом решили отметить 30-летие мультсериала "Симпсоны".

THE SIMPSONS 30TH! Tonight, one of NYC's most iconic landmarks is honoring one of TV's most iconic shows. The Simpsons turns 30 years old and the Empire State Building is dressed in yellow! https://t.co/ZeQ5W9HgPA pic.twitter.com/bgXEJZq6Hb — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 17 декабря 2018 г.

Поклонников заранее предупредили о готовящемся сюрпризе в аккаунте "Симпсонов" в "Инстаграме", при этом приложив в качестве иллюстрации кадр с Гомером в образе Кинг-Конга на вершине этого самого небоскрёба.

"Симпсоны" — американский мультсериал в жанре ситкома, рассказывающий о жизни семьи Симпсонов и других жителей городка Спрингфилд. На экранах он непрерывно идёт с 1989 года и является самым длинным мультсериалом в истории телевидения.