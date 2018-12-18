Прокуратура проверит информацию о девочке, которую высадили из автобуса на Урале

Согласно информации местных СМИ, девочка оплатила проезд, однако из-за того, что в какой-то момент она осталась в автобусе одна, водитель высадил её.

Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщения местных СМИ о девочке, которую высадили из автобуса на семь остановок раньше пункта назначения.

— Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель автобуса маршрута № 021 потребовал от несовершеннолетней девушки, чтобы она покинула салон — в связи с тем, что она оставалась последней в автобусе. В результате 16-летняя девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе соответствующих мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав девочки при проезде в общественном транспорте, проверит, придерживался ли автобус своего маршрута. Кроме того, ведомство запросило у перевозчика всю нужную документацию.

В случае если по результатам проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.