Эксперты выяснили, где в РФ больше всего любят фастфуд и сколько на него тратят

Средний чек посетителей фастфуда за последний год остался неизменным — 314 рублей.

Россияне стали вдвое чаще питаться в ресторанах быстрого питания, а сильнее всего вырос спрос на фастфуд в Воронеже. Об этом свидетельствует исследование сервиса "Яндекс.Деньги", результаты которого опубликовали "Известия".

Сильнее всего спрос на фастфуд вырос в Воронеже — в 2,5 раза. Заметное увеличение спроса также наблюдается в Уфе, Ростове-на-Дону и Перми. В Москве же спрос, наоборот, в полтора раза уменьшился.

По сравнению с 2017 годом средний чек российского любителя фастфуда остался неизменным — 314 рублей. Больше всех за раз тратят в Екатеринбурге — 381 рубль, Москве — 371 рубль и Новосибирске — 347 рублей. Меньше всех тратят в Воронеже — 223 рубля. При этом за год клиенты подобных заведений стали тратить меньше денег за счёт различных промоакций, скидок и кешбэка.

Специалисты объясняют популярность фастфуда его ценой. В некоторых случаях поесть в предприятии быстрого питания оказывается дешевле, нежели приготовить еду самому: за 2018 год в России выросли цены на сахар, хлебобулочные изделия и мясо.

Выросший спрос не сделал фастфуд полезным: в заведениях по-прежнему подаются сильногазированные напитки с большим содержанием сахара, картофель фри и другие вредные продукты. И даже несмотря на то, что некоторые сети стали давать информацию о калорийности блюда, специалисты рекомендуют не злоупотреблять фастфудом.