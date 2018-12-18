Тимошенко объяснила, какую "эпохальную авантюру" собирается провернуть Порошенко

Политик подсчитала, что после возможной продажи ГТС Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода.

Власти Украины могут продать "за бесценок" газотранспортную систему (ГТС) страны, заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

— На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями, — говорится в сообщении Тимошенко в "Инстаграме".

По её словам, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, нынешние власти могут "обобрать Украину до нитки".

Политик призвала Верховную раду принять законопроект, который запретит любые манипуляции с газотранспортной системой Украины.