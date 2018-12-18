СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России

Оказалось, что родственник главы украинского МИД награждён медалью "За возвращение Крыма" и в данный момент проживает на полуострове.

Журналисты нашли родственников в России у президента Украины Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.

По данным издания Strana.ua, жена сына украинского лидера Алексея — Юлия — до замужества имела гражданство РФ, родилась и выросла в России и была прописана вместе со своими родителями в Санкт-Петербурге. Её дядя и тётя живут в Крыму и голосовали на референдуме по присоединению к России.

Вторая супруга Климкина, с которой он расписался в 2015 году, Марина Михайленко, работающая в администрации президента Украины, — дочь советского генерал-майора в отставке, который в 2014 году был награждён медалью "За возвращение Крыма", а в настоящее время живёт на полуострове.

Ранее Пётр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить государственных служащих на наличие родственников в Крыму. По его мнению, в различных структурах они есть у абсолютного большинства.