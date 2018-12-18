Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику стрелка из Страсбурга

Французская прокуратура предъявила обвинения в связях с терроризмом близкому родственнику Шерифа Шекатта, который открыл стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, родственнику, чьё имя не разглашается, вменяют в вину преступный сговор с террористами, приобретение, хранение и продажу оружия группой лиц, связанных с террористической организацией. Возможно, это старший брат Шерифа — Сами Шекатт, которого задержали в Алжире.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Согласно требованию прокурора, он останется за решёткой до самого судебного заседания, его не выпустят под залог или на других условиях, поскольку молодой человек представляет "особую опасность".

Ранее Лайф сообщал, что 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города, в результате которой погибло пять человек. Полицейским удалось быстро определить подозреваемого, который впоследствии был убит во время задержания. При себе у него были обнаружены старинный револьвер XIX века и патроны к нему.