"Царь-Лотос". На Параде Победы впервые покажут пушку-миномёт

В мае следующего года новые орудия пройдут в составе колонны бронетехники Воздушно-десантных войск РФ.

В 2019 году на Параде Победы на Красной площади впервые покажут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 "Лотос". Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

"Лотос" способен вести огонь как с закрытых позиций, словно гаубица, так и навесной огонь — подобно миномёту. Предполагается, что в 2019 году начнутся испытания артсистемы, а в дальнейшем "Лотос" заменит линейку устаревших самоходных установок ВДВ и морской пехоты.

Максимальная дальность стрельбы "Лотосов" — 13 километров. За счёт мощного двигателя установка может развивать скорость до 70 км/ч. Кроме того, конструкторы АО "ЦНИИточмаш" использовали ходовую часть противотанковой пушки 2С23 "Спрут-СД", благодаря чему машина сразу после десантирования с самолёта будет способна преодолеть сильно заболоченную местность.

Установка оборудована цифровой системой управления огнём, а также технологией малой радиоэлектронной заметности "стелс".