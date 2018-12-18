Экс-модель рассказала, что в 16 лет закрутила роман с Вуди Алленом

Бывшая модель и актриса Кристина Энглхардт рассказала журналистам о том, что, когда ей было 16 лет, у неё начались близкие отношения с американским режиссёром Вуди Алленом, которому на тот момент был 41 год. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Она сказала, что в октябре 1976 года в баре Elaine's в Нью-Йорке она приметила Аллена и отдала ему записку, в которой написала свой номер телефона. После этого начались их романтические отношения.

Девушка вспоминает, что предупреждала Аллена о своём возрасте, однако он не особо переживал по этому поводу, несмотря на то что в Нью-Йорке заниматься сексом разрешается только с 17 лет. Впрочем, обид и претензий к Вуди у неё нет и выдвигать против него какие-либо обвинения она не собирается.

Ранее Лайф сообщал, что жена Вуди Аллена впервые прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в адрес её мужа.