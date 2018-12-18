На Камчатку обрушился мощный циклон, прервано авиасообщение

Отменены занятия в школах, губернатор региона призвал сократить рабочий день для женщин.

На Камчатку обрушился мощный циклон, он принёс на полуостров снегопад и сильный ветер. В горах объявлена лавинная опасность, прервано авиасообщение. По данным специалистов, такая погода сохранится до конца суток 19 декабря.

По информации камчатских метеорологов, 18 декабря под влияние циклона попадают города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский и Алеутский районы. Ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра до 30–40 м/c.

Циклон нарушил воздушное сообщение полуострова с другими регионами, сообщили РИА "Новости" в аэропорту Елизово. Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт закрыт до 15:00 по местному времени (6:00 мск).

— Утренний рейс из Москвы успел прилететь на полуостров, рейс из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Хабаровска ещё не вылетал на Камчатку, он должен прибыть на полуостров по расписанию во второй половине дня, — сообщил представитель главного аэропорта региона.