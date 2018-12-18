Сухое — да, сладкое — нет. Нарколог рассказал, какой напиток выбрать в Новый год

При этом он напомнил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в это время суток, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.

Среди алкогольных напитков в Новый год стоит отдать предпочтение сухому белому вину, потому что оно нанесёт наименьший вред организму. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

— Лучше белое сухое вино, оно наиболее лёгкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки, — отметил он.

При этом сладкий алкоголь, по словам специалиста, наиболее вреден для здоровья, так как при его употреблении увеличивается нагрузка на печень.