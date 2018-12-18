Забравшуюся на статую Свободы активистку признали виновной по всем пунктам

Федеральный суд Манхэттена признал виновной по всем пунктам Терезу Окоумоу, которая забралась на нижнюю часть статуи Свободы во время акции протеста против миграционной политики США. Об этом сообщает New York Post.

Её обвинили в незаконном проникновении на закрытую территорию, хулиганстве, препятствовании работе правительственных учреждений, а также в неповиновении полиции. На вопрос о мотивах своего поступка она сквозь плач ответила, что пошла на этот шаг от отчаяния.

— Я была уничтожена состоянием нашей сломанной миграционной системы, — заявила Окоумоу.

При этом в зал суда женщина пришла в ярко-синем костюме, на котором написаны протестные лозунги, критикующие миграционную политику президента Трампа.

Ранее Лайф сообщал, что в июле во время акций протеста одна из участниц забралась на статую Свободы, из-за этого достопримечательность пришлось закрыть для туристов.