СМИ: С нового года автошколы будут вносить данные о выпускниках в единый реестр

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СМИ: С нового года автошколы будут вносить данные о выпускниках в единый реестр

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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Со следующего года автошколы должны будут передавать данные о выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора.

— С 1 января 2019 года они (автошколы. — Прим. Лайфа) должны будут передавать свидетельства о профессии водителя в электронном виде (выдаются по окончании автокурсов) в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении, — сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей Рособрнадзора.

Планируется, что с 1 января в действующей системе начнёт работать модуль, отвечающий за данные о дополнительном профобразовании и профессиональной переподготовке. Вносить сведения о документах будут сами автошколы.

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